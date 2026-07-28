गाडी खरेदी करण्याचा विचार करताय? मग, आजच करा बुक

Automobile

28 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Fronx: Coupe-SUV स्टाइल, स्पोर्टी लूक आणि प्रीमियम डिझाइन. Brezza: पारंपरिक SUV लूक, उंच बॉडी आणि दमदार रोड प्रेझेन्स.

कार महागणार

Picture Credit: marutisuzuki

मारुती सुझुकीने काही कारच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन दर ऑगस्टपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

काय घडले?

Picture Credit: nexaexperience

स्टील, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आणि उत्पादनाशी संबंधित वाढलेल्या खर्चाचा परिणाम कारच्या किमतींवर होत आहे.

वाढीचे कारण

Picture Credit: marutisuzuki

सर्व मॉडेल्सवर एकसारखी वाढ होणार नाही. व्हेरिएंटनुसार काही हजार रुपयांपासून ते सुमारे ३० हजारपर्यंत फरक दिसू शकतो.

किती वाढ होऊ शकते?

Picture Credit: nexaexperience

Swift, Dzire, WagonR, Baleno, Fronx, Brezza, Ertiga, Grand Vitara आणि इतर लोकप्रिय मॉडेल्सच्या किमती बदलू शकतात.

कोणत्या कारवर परिणाम?

Picture Credit: marutisuzuki

– स्टायलिश डिझाइन हवे असेल – Turbo इंजिन पसंत असेल – शहरात जास्त वापर असेल

खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची बाब

Picture Credit: nexaexperience

बुकिंगची तारीख, डिलिव्हरीची वेळ आणि डीलरची किंमतवाढ लागू होण्याची अट आधी समजून घ्या.

बुकिंगपूर्वी हे तपासा

Picture Credit: marutisuzuki

केवळ किंमतवाढीच्या भितीमुळे निर्णय घेऊ नका. वेगवेगळ्या डीलरकडील ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस आणि फेस्टिव्हल स्कीमची तुलना करा.

घाई करू नका

Picture Credit: marutisuzuki

नवीन कार घेण्याचा प्लॅन असेल तर पुढील काही दिवस महत्त्वाचे ठरू शकतात. योग्य माहिती घेऊन निर्णय घेतल्यास अनावश्यक अतिरिक्त खर्च टाळता येऊ शकतो.

अतिरिक्त खर्च

Picture Credit: marutisuzuki

Maruti Brezza पेक्षा स्वस्त आहे Maruti Fronx! कमी किंमतीत मिळतात Turbo इंजिनसह प्रीमियम फीचर्स

 पुढे वाचा