Fronx: Coupe-SUV स्टाइल, स्पोर्टी लूक आणि प्रीमियम डिझाइन. Brezza: पारंपरिक SUV लूक, उंच बॉडी आणि दमदार रोड प्रेझेन्स.
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मारुती सुझुकीने काही कारच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन दर ऑगस्टपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
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स्टील, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आणि उत्पादनाशी संबंधित वाढलेल्या खर्चाचा परिणाम कारच्या किमतींवर होत आहे.
Picture Credit: marutisuzuki
सर्व मॉडेल्सवर एकसारखी वाढ होणार नाही. व्हेरिएंटनुसार काही हजार रुपयांपासून ते सुमारे ३० हजारपर्यंत फरक दिसू शकतो.
Picture Credit: nexaexperience
Swift, Dzire, WagonR, Baleno, Fronx, Brezza, Ertiga, Grand Vitara आणि इतर लोकप्रिय मॉडेल्सच्या किमती बदलू शकतात.
Picture Credit: marutisuzuki
– स्टायलिश डिझाइन हवे असेल – Turbo इंजिन पसंत असेल – शहरात जास्त वापर असेल
Picture Credit: nexaexperience
बुकिंगची तारीख, डिलिव्हरीची वेळ आणि डीलरची किंमतवाढ लागू होण्याची अट आधी समजून घ्या.
Picture Credit: marutisuzuki
केवळ किंमतवाढीच्या भितीमुळे निर्णय घेऊ नका. वेगवेगळ्या डीलरकडील ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस आणि फेस्टिव्हल स्कीमची तुलना करा.
Picture Credit: marutisuzuki
नवीन कार घेण्याचा प्लॅन असेल तर पुढील काही दिवस महत्त्वाचे ठरू शकतात. योग्य माहिती घेऊन निर्णय घेतल्यास अनावश्यक अतिरिक्त खर्च टाळता येऊ शकतो.
Picture Credit: marutisuzuki