काय आहे Rage Booking? रागाच्या भरात तरुण मंडळी का करतायत बॅग पॅक?

Travel Trend

3 February 2026

Author:  स्वराली शहा

Gen Z आणि Millennials अलीकडे Rage Booking करत असून हा ट्रेंड सध्या जोरदार चर्चेत आहे

ट्रॅव्हल ट्रेंड

कामाचा ताण, आयुष्यातील नैराश्य किंवा रागाच्या भरात एखादी व्यक्ती ट्रिप प्लॅन करते त्याला Rage Booking असे म्हणतात

काय आहे Rage Booking ?

कामाचा ताणामुळे तरुणाईला वैयक्तिक आयुष्यासाठी वेळ मिळत नसल्याने हा ट्रेंड प्रचंड वाढत आहे

का वाढतोय ट्रेंड?

तरुणांच्या मते, Rage Booking केल्यामुळे त्यांच्या कामाचा ताण कमी होत आहे 

स्वत:ला ट्रीट 

तरुण मंडळी कोणतेही प्लॅनिंग न करता थेट बुकिंग करून स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर शेअर करत राग व्यक्त करत  आहेत

सोशल मिडिया

पण  तरुणाई रागाच्या भरात महागडे होटेल्स, रिसॉर्ट, ठिकाणे बुक करत आहेत

खर्च

तज्ज्ञांच्या मते, वातावरण बदल्यामुळे ताण कमी होण्यास मदत होते, यामुळेच Gen Z मध्ये हा ट्रेंड व्हायरल होत आहे

तज्ज्ञांचे मत

कोणती Royal Enfield Classic 350 आहे स्वस्त?

पुढे वाचा