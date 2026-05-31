राहू नक्षत्र संक्रमणामुळे बदलणार नशीब

31 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

शतभिक्षा नक्षत्र

31 मे रोजी राहू शतभिक्षा नक्षत्राच्या पहिल्या टप्प्यात प्रवेश करणार आहे. 

हे संक्रमण 31 मेपासून 2 ऑगस्टपर्यंत प्रभावी राहणार आहे.

कधी होणार संक्रमण

राहूचे नक्षत्र संक्रमण काही राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहणार आहे. ज्यामुळे जीवनात काही सकारात्मक बदल होणार आहे.

सकारात्मक बदल

या काळात व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. आरोग्याच्या दृष्टीने हा काळ अनुकूल राहील. एखादी चांगली बातमी आनंदाचे वातावरण निर्माण करेल.

मेष रास

दीर्घकाळापासूनच्या समस्यांचा अंत होईल. व्यावसायिकांना मोठा सौदा मिळू शकतो. 

सिंह रास

तुम्हाला नवीन संधी मिळतील. तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात तुम्हाला सकारात्मक अनुभव येऊ शकतात. तुम्ही करिअर आणि व्यवसायासंबंधी योग्य निर्णय घेण्यात यशस्वी व्हाल.

तूळ रास

कष्टाच्या चांगल्या फळांची चिन्हे दिसत आहेत. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील आणि जुने गैरसमज दूर होतील

धनु रास

