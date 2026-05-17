ताज्या कोथिंबिरीच्या पानांचा उपयोग अनेक पदार्थांमध्ये सजावटीसाठी केला जातो.
Picture Credit: social media
अनुकूल हवामान आणि व्यापक लागवडीमुळे भारत हा जगातील कोथिंबिरीच्या प्रमुख उत्पादकांपैकी एक आहे.
Picture Social Media
अनेक राज्यांमध्ये कोथिंबिरीचे उत्पादन होते, परंतु एकूण उत्पादनात केवळ काही राज्यांचेच वर्चस्व आहे.
Picture Credit: social media
भारतात कोथिंबीरीचे सर्वात जास्त उत्पादन राजस्थान राज्यात होते.
Picture Credit: social media
राजस्थानमध्ये शेतकरी उपजीविकेचे प्रमुख साधन म्हणून कोथिंबीर शेतीवर अवलंबून आहेत.
Picture Credit: Social Media
राजस्थान राज्य दरवर्षी सर्वाधिक प्रमाणात कोथिंबीर बियांचे उत्पादन करते आणि देशभरातील बाजारपेठांना त्याचा पुरवठा करते.
Picture Credit: Social Media
Picture Credit: Social Media