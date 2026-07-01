Google Drive चे 15GB स्टोरेज भरले आहे? Google One घेण्यापूर्वी हे सोपे उपाय नक्की करून पाहा

Science technology

29 June, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

फोटो, व्हिडिओ, Gmail अटॅचमेंट्स आणि बॅकअपमुळे Google Drive मधील स्टोरेज अपेक्षेपेक्षा लवकर भरू शकते.

Google Drive Storage पटकन का भरते?

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मोठे फोटो आणि व्हिडिओ स्टोरेज जास्त वापरतात. गरज नसलेले मीडिया हटवा.

Google Photos तपासा

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मोठ्या अटॅचमेंट असलेले जुने ईमेल शोधून Delete केल्यास स्टोरेज मोकळे होऊ शकते.

Gmail साफ करा

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Google Drive मध्ये मोठ्या आकाराच्या फाइल्स तपासा आणि अनावश्यक फाइल्स हटवा.

मोठ्या फाइल्स शोधा

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Delete केलेल्या फाइल्स Trash मध्ये राहतात. Trash रिकामी केल्यावरच ती जागा पूर्णपणे मोकळी होते.

Trash रिकामी करा

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जुने किंवा वापरात नसलेल्या डिव्हाइसचे बॅकअप हटवल्यास अतिरिक्त स्टोरेज मिळू शकते.

मोबाईल Backup तपासा

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तुमच्या मालकीच्या आणि शेअर केलेल्या मोठ्या फाइल्स स्टोरेज वापरत आहेत का, ते तपासा.

Shared Files कडे लक्ष द्या

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Google चे Storage Management Tool वापरून मोठ्या फाइल्स आणि अनावश्यक डेटा पटकन शोधता येतो.

Storage Management Tool वापरा

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स्टोरेज अपग्रेड करण्यापूर्वी वरील सर्व पर्याय वापरून जागा मोकळी करता येते का, हे तपासा.

पैसे खर्च करण्यापूर्वी हे करा

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