प्लास्टिकच्या नोटा का ठरतील उपयुक्त? 

30 May 2026

Author: अंकिता करंगुटकर

 ‘पॉलिमर’ नोटा

RBI पुन्हा ‘पॉलिमर’ नोटा  चलनात आणण्याच्या  प्रस्तावाचा विचार करत आहे

तुलनेत अधिक टिकाऊ 

कागदी चलनाच्या तुलनेत,  प्लास्टिक नोटा अधिक  टिकाऊ असतात.

परिणाम नाही

धूळ आणि ओलावा यांचा या  नोटांवर फारसा  परिणाम होत नाही.

एटीएम आणि यंत्रणांसाठी अधिक सोयीस्कर ठरेल. 

अधिक सोयीस्कर

जुन्या कागदी नोटांसारखी  विल्हेवाट लावण्याची  कटकट नाही.

नोटांची विल्हेवाट

पॉलिमर नोटांचे आयुर्मान  अधिक असल्याने, वारंवार  छापण्याची गरज नाही.

आयुर्मान अधिक

उत्पादन खर्च अधिक असला, तरी कालांतराने एकूण खर्च  कमी होणारा आहे.

 एकूण खर्च कमी

