जगभरात स्मार्टफोन यूजर्सची संख्या 6 अब्जापेक्षा जास्त आहे.
IBM Simon नावाचा पहिला स्मार्टफोन 1994 मध्ये लाँच झाला होता.
सोशल मीडिया आणि व्हिडिओसाठी लोकं रोज सुमारे 3 ते 5 तास स्मार्टफोन वापरतात.
टॉयलेट सीटपेक्षा जास्त बॅक्टेरिया स्मार्टफोनवर असू शकतात.
स्मार्टफोन जवळ नसेल तर अनेकांना घाबरल्यासारखे किंवा गोंधळल्यासारखे वाटते.
दरवर्षी लाखो फोन पाण्यात पडून खराब होत असल्याने वॉटर-रेझिस्टंट फोनची मागणी वाढते.
माणसाला चंद्रावर पोहोचवणाऱ्या Apollo 11 च्या संगणकापेक्षा आजचा स्मार्टफोन जास्त शक्तिशाली आहे.
90% लोकं सकाळी झोपेतून उठल्यावर सर्वात आधी 10 मिनिटांत फोन चेक करतात.
