AI Videos इतके Real दिसतात… मग ओळखायचं कसं?

18 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

आजकाल Internet वर दिसणारा प्रत्येक Video खरा असेलच असं नाही! बऱ्याचदा AI वापरून एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा किंवा आवाज बदलून Fake Video तयार केला जातो. हे कसं ओळखायचं?

Deepfake म्हणजे काय?

Deepfake म्हणजे काय?

Lip Sync तपासा

कधी कधी बोलणं आणि ओठांची हालचाल Perfect Match होत नाही.

AI Videos मध्ये Facial Expressions काही वेळा Unnatural दिसू शकतात.

चेहऱ्याचे Expressions

काही Fake Videos मध्ये डोळ्यांची हालचाल विचित्र किंवा कमी दिसते.

डोळे आणि Blink Pattern

Background Objects Blur किंवा Distorted दिसू शकतात.

Background मध्ये गडबड

AI Voice काही वेळा Flat किंवा Robotic वाटू शकतो.

आवाज नीट ऐका

Unknown Pages किंवा Suspicious Accounts वरचे Videos लगेच विश्वास ठेवू नका.

Video Source तपासा

Viral Video आधी Trusted News Sources वर Verify करा.

Fact Check महत्त्वाचं

AI Videos अधिक Realistic होत आहेत. त्यामुळे Internet वर दिसणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर लगेच विश्वास ठेवू नका.

प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास ठेवू नका

