आजकाल Internet वर दिसणारा प्रत्येक Video खरा असेलच असं नाही! बऱ्याचदा AI वापरून एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा किंवा आवाज बदलून Fake Video तयार केला जातो. हे कसं ओळखायचं?
कधी कधी बोलणं आणि ओठांची हालचाल Perfect Match होत नाही.
AI Videos मध्ये Facial Expressions काही वेळा Unnatural दिसू शकतात.
काही Fake Videos मध्ये डोळ्यांची हालचाल विचित्र किंवा कमी दिसते.
Background Objects Blur किंवा Distorted दिसू शकतात.
AI Voice काही वेळा Flat किंवा Robotic वाटू शकतो.
Unknown Pages किंवा Suspicious Accounts वरचे Videos लगेच विश्वास ठेवू नका.
Viral Video आधी Trusted News Sources वर Verify करा.
AI Videos अधिक Realistic होत आहेत. त्यामुळे Internet वर दिसणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर लगेच विश्वास ठेवू नका.
