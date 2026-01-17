Realme लवकरच त्यांचा नवीन स्मार्टफोन Realme 16 5G लाँच करणार आहे.
हा आगामी स्मार्टफोन Realme 15 5G चा सक्सेसर असणार आहे.
आगामी स्मार्टफोनची लाँच डेट अद्याप कंपनीने जाहिर केली नाही.
Realme 16 5G स्मार्टफोनमध्ये 6.57-इंच AMOLED स्क्रीन दिली जाणार आहे.
यासोबतच फोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 4,500 पर्यंत पीक ब्राइटनेस असू शकते.
आगामी फोनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप दिला जाऊ शकतो.
Realme 16 5G फोनमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 6400 चिपसेट दिला जाण्याची शक्यता आहे.
डिव्हाईसमध्ये 7,000mAh सह 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिला जाणार आहे.
