Realme 16 Pro ची विक्री झाली सुरु 

Science Technology

10 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

भारतात Realme 16 Pro 5G ची विक्री आता सुरु झाली आहे. 

Realme स्मार्टफोन

Picture Credit: Pinterest

या स्मार्टफोनच्या 8GB रॅम+ 128GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 31,999 रुपये आहे. 

स्टोरेज व्हेरिअंट

Picture Credit: Pinterest

डिव्हाईसच्या 8GB रॅम+ 256GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 33,999 रुपये आहे.

8GB+ 256GB

Picture Credit: Pinterest

डिव्हाईसच्या 12GB रॅम+ 256GB स्टोरेज ऑप्शनची किंमत 36,999 रुपये आहे. 

12GB+ 256GB

Picture Credit: Pinterest

बँक डिस्काऊंट

Picture Credit: Pinterest

फ्लिपकार्टवरून स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 3,000 रुपयांचे बँक डिस्काऊंट मिळणार आहे. 

तसेच ग्राहकांना 5,000 रुपयांचे एक्सचेंज बोनस देखील मिळणार आहे. 

एक्सचेंज बोनस

Picture Credit: Pinterest

याव्यतिरिक्त, विद्यमान Realme ग्राहकांना देखील 1,000 रुपयांचा अतिरिक्त फायदा मिळणार आहे.

अतिरिक्त फायदा

Picture Credit: Pinterest

Realme 16 Pro सीरीजमध्ये 7,000mAh ची टाइटन बॅटरी आहे. 

टाइटन बॅटरी

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा