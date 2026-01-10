भारतात Realme 16 Pro 5G ची विक्री आता सुरु झाली आहे.
Picture Credit: Pinterest
या स्मार्टफोनच्या 8GB रॅम+ 128GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 31,999 रुपये आहे.
डिव्हाईसच्या 8GB रॅम+ 256GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 33,999 रुपये आहे.
डिव्हाईसच्या 12GB रॅम+ 256GB स्टोरेज ऑप्शनची किंमत 36,999 रुपये आहे.
फ्लिपकार्टवरून स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 3,000 रुपयांचे बँक डिस्काऊंट मिळणार आहे.
तसेच ग्राहकांना 5,000 रुपयांचे एक्सचेंज बोनस देखील मिळणार आहे.
याव्यतिरिक्त, विद्यमान Realme ग्राहकांना देखील 1,000 रुपयांचा अतिरिक्त फायदा मिळणार आहे.
Realme 16 Pro सीरीजमध्ये 7,000mAh ची टाइटन बॅटरी आहे.
