कोणत्या कारणामुळे EV  लगेच पेट घेऊ शकते?

भारतात EV च्या मागणीत सातत्याने वाढ होतेय.
Picture Credit: Pinterest
मात्र, काही EVs ला आग लागण्याच्या घटनेत सुद्धा वाढ होतेय.
चला, यामागील कारणं जाणून घेऊयात.
लिथियम-आयन बॅटरी खूप गरम झाली तर अचानक आग लागण्याचा धोका वाढतो.
मोठा अपघात झाल्यास बॅटरी पॅकला नुकसान होऊन शॉर्ट सर्किट होऊ शकतो.
आतील वायरिंगमध्ये किंवा बॅटरी सेलमध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्यास स्पार्किंग होऊन आग लागू शकते.
अनऑथराइज्ड किंवा स्वस्त चार्जर वापरल्यास ओव्हरव्होल्टेज होऊन बॅटरी गरम होऊ शकते.
बॅटरी पूर्ण चार्ज झाल्यानंतरही चार्जिंग सुरू ठेवल्यास उष्णता वाढून धोका निर्माण होतो.
बॅटरी सेलमध्ये उत्पादनातील दोष असल्यास अचानक बिघाड होऊ शकतो.