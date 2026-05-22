पावसामुळे रस्त्यावर पाणी साचते आणि टायरची पकड कमी होते.
पहिल्या पावसात रस्त्यावरचं तेल वर येतं. त्यामुळे Bike घसरण्याचा धोका वाढतो.
Tyre ची Grip कमी झाल्यास ओल्या रस्त्यावर स्लिप होण्याची शक्यता जास्त असते.
पावसात जोरात Brake लावल्यास चाक लॉक होऊन Bike घसरू शकते.
ओल्या रस्त्यावर High Speed मध्ये नियंत्रण सुटू शकतं.
White पट्टे, Flyover joints किंवा Tiles पावसात खूप स्लिपरी होतात.
पाण्याखाली खड्डे दिसत नाहीत, त्यामुळे Balance बिघडू शकतो.
जास्त किंवा कमी Air Pressure मुळे Grip कमी होते.
वळण घेताना जास्त Lean केल्यास Bike Slip होऊ शकते.
समोरचं नीट दिसत नसल्याने अचानक Brake किंवा चुकीचा अंदाज लागू शकतो.
