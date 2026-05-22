Monsoon मध्ये Bike Slip होण्यामागची कारणं

Automobile

22 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

ओल्या रस्त्यांवरील Grip

पावसामुळे रस्त्यावर पाणी साचते आणि टायरची पकड कमी होते.

रस्त्यावरचं Oil आणि चिखल

पहिल्या पावसात रस्त्यावरचं तेल वर येतं. त्यामुळे Bike घसरण्याचा धोका वाढतो.

झिजलेले Tyres

Tyre ची Grip कमी झाल्यास ओल्या रस्त्यावर स्लिप होण्याची शक्यता जास्त असते.

पावसात जोरात Brake लावल्यास चाक लॉक होऊन Bike घसरू शकते.

अचानक Brake मारणे

ओल्या रस्त्यावर High Speed मध्ये नियंत्रण सुटू शकतं.

जास्त Speed मध्ये Riding

White पट्टे, Flyover joints किंवा Tiles पावसात खूप स्लिपरी होतात.

Road Marking आणि Tiles वरून जाणे

पाण्याखाली खड्डे दिसत नाहीत, त्यामुळे Balance बिघडू शकतो.

खड्डे आणि साचलेलं पाणी

जास्त किंवा कमी Air Pressure मुळे Grip कमी होते.

Wrong Tyre Pressure

वळण घेताना जास्त Lean केल्यास Bike Slip होऊ शकते.

Cornering करताना चूक

समोरचं नीट दिसत नसल्याने अचानक Brake किंवा चुकीचा अंदाज लागू शकतो.

Poor Visibility

