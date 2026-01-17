जगभरात ब्लॉकबस्टर ठरलेली Tesla भारतात फ्लॉप कशी? 

17 January 2026

Author:  मयुर नवले

जगातील सर्वात मोठ्या ऑटो बाजारात भारतीय ऑटो बाजारचा देखील समावेश आहे. 

भारतीय ऑटो बाजार 

Picture Credit: Pinterest

भारतातील EV मार्केट देखील अनेक ऑटो कंपन्यांना आकर्षित करत आहे. 

EV मार्केट

जुलै 2025 मध्ये लोकप्रिय टेस्ला कंपनीने सुद्धा भारतीय ऑटो बाजारात  एंट्री मारली

Tesla ची एंट्री 

15 जुलै 2025 मध्ये मुंबईत टेस्ला मॉडेल वाय लाँच झाली. 

टेस्ला मॉडेल Y लाँच

2025 मध्ये टेस्ला मॉडेल वायला फक्त 225 ग्राहकांनी खरेदी केले. 

2025 मधील विक्री 

इतर देशांच्या तुलनेत टेस्लाची कार भारतात महाग असल्याने या कारची कमी विक्री झाली. 

महागडी किंमत 

ही कार आयात केली असल्याने यावरील जड करामुळे या कारची किंमत भारतीय बाजारात जास्त आहे.   

म्हणून किंमत महाग आहे

