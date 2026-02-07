सकाळी शरीरात वाढलेले ताण संप्रेरक, झोपेतून अचानक जागे होणे, जास्त मीठ सेवन करणे, झोपेचा अभाव आणि आधीच उच्च रक्तदाब असणे. सकाळी रक्तदाब वाढण्याचे कारण असू शकते. जाणून घ्या कारण
जागे झाल्यानंतर लगेच घाई करू नका. प्रथम उलटा, नंतर बसा आणि नंतर काही मिनिटांनी उभे राहा. अचानक उठल्याने रक्तदाब जलद वाढू शकतो.
सकाळी उठल्याबरोबर 1 ते 2 ग्लास उकळलेले पाणी प्या. शरीर हायड्रेटेड ठेवते आणि रक्ताभिसरण सुधारते, ज्यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
तुमच्या दैनंदिन आहारात जास्त मीठ घेतल्याने सकाळी तुमचा रक्तदाब वाढू शकतो. कमी मीठयुक्त आहार घ्या आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ टाळा.
दररोज ७-८ तास गाढ झोप न घेतल्याने सकाळी उच्च रक्तदाब होऊ शकतो. चांगली झोप घेतल्याने रक्तदाब संतुलित राहण्यास मदत होते.
सकाळी हलके स्ट्रेचिंग, चालणे किंवा योगा केल्याने ताण कमी होण्यास आणि रक्तदाब हळूहळू सामान्य होण्यास मदत होते.
जर तुमचा रक्तदाब सकाळी वारंवार वाढत असेल, तर दररोज त्याच वेळी तुमचा रक्तदाब तपासा आणि आवश्यक असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
