मुलांसाठी कोणते Toy जास्त फायदेशीर? उत्तर तुम्हाला आश्चर्यचकित करेल!

Science Technology

3 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

या खेळण्यांमध्ये इनबिल्ट बॅटरी असते. USB किंवा चार्जरने चार्ज करून पुन्हा पुन्हा वापरता येतात.

Rechargeable Toys म्हणजे काय?

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या खेळण्यांमध्ये AA, AAA किंवा इतर डिस्पोजेबल बॅटऱ्या वापराव्या लागतात. बॅटरी संपली की नवीन घालावी लागते.

Battery Toys म्हणजे काय?

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सुरुवातीला Rechargeable Toys महाग वाटू शकतात. मात्र वारंवार बॅटरी विकत घ्यावी लागत नसल्याने दीर्घकाळात ते स्वस्त पडतात.

खर्च कोणात कमी?

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Rechargeable Toys चार्ज करून सहज वापरता येतात. Battery Toys मध्ये बॅटरी संपल्यास लगेच बदलावी लागते.

वापरात कोण सोयीचे?

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चांगल्या दर्जाचे Rechargeable Toys अनेक चार्ज सायकलपर्यंत चालतात. Battery Toys चे आयुष्यही चांगले असते, पण बॅटरीवर होणारा खर्च कायम राहतो.

कोणते जास्त काळ टिकतात?

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Rechargeable Toys मुळे डिस्पोजेबल बॅटऱ्यांचा वापर कमी होतो. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक कचरा आणि प्रदूषणही कमी होते.

पर्यावरणासाठी कोण चांगले?

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रोज वापरण्यासाठी → Rechargeable Toys क्वचित वापरासाठी → Battery Toys दीर्घकालीन बचतीसाठी → Rechargeable Toys अधिक फायदेशीर

कोणते Toy घ्यावे?

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