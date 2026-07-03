या खेळण्यांमध्ये इनबिल्ट बॅटरी असते. USB किंवा चार्जरने चार्ज करून पुन्हा पुन्हा वापरता येतात.
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या खेळण्यांमध्ये AA, AAA किंवा इतर डिस्पोजेबल बॅटऱ्या वापराव्या लागतात. बॅटरी संपली की नवीन घालावी लागते.
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सुरुवातीला Rechargeable Toys महाग वाटू शकतात. मात्र वारंवार बॅटरी विकत घ्यावी लागत नसल्याने दीर्घकाळात ते स्वस्त पडतात.
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Rechargeable Toys चार्ज करून सहज वापरता येतात. Battery Toys मध्ये बॅटरी संपल्यास लगेच बदलावी लागते.
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चांगल्या दर्जाचे Rechargeable Toys अनेक चार्ज सायकलपर्यंत चालतात. Battery Toys चे आयुष्यही चांगले असते, पण बॅटरीवर होणारा खर्च कायम राहतो.
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Rechargeable Toys मुळे डिस्पोजेबल बॅटऱ्यांचा वापर कमी होतो. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक कचरा आणि प्रदूषणही कमी होते.
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– रोज वापरण्यासाठी → Rechargeable Toys – क्वचित वापरासाठी → Battery Toys – दीर्घकालीन बचतीसाठी → Rechargeable Toys अधिक फायदेशीर
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