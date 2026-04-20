Redmi K Pad 2 चे स्पेसिफिकेशन्स लीक

20 April 2026

Author:  हर्षदा जाधव

21 एप्रिल रोजी टेक कंपनी रेडमी एका मोठ्या ईव्हेंटचे आयोजन करणार आहे. 

या ईव्हेंटमध्ये कंपनी रेडमी के पॅड 2 लाँच करणार आहे. 

मात्र हा टॅब्लेट लाँच होण्यापूर्वीच त्याचे अनेक स्पेसिफिकेशन्स लीक झाले आहेत. 

आगामी टॅब्लेटमध्ये 8.8-इंच एलसीडी डिस्प्ले दिला जाणार आहे. 

हे डिव्हाईस 3K रिजॉल्यूशन आणि 165Hz रिफ्रेश रेटसह लाँच केले जाणार आहे.

आगामी रेडमी डिव्हाईसमध्ये मीडियाटेकचे डाइमेंशन 9500 चिपसेट दिले जाणार आहे.

15,300mm² वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टिमसह डिव्हाईस लाँच केले जाऊ शकते. 

K Pad 2 मध्ये 67W फास्ट चार्जिंगसह 9100mAh बॅटरी असू शकते. 

