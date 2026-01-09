भारतात Redmi Note 15 5G च्या विक्रीला सुरुवात झाली आहे.
डिव्हाईसच्या 8GB + 128GB स्टोरेज मॉडेलची किंंमत 22,999 रुपयांपासून सुरु होते.
अॅक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक क्रेडिट कार्ड वर 3,000 रुपयांपर्यंत इंस्टेंट डिस्काउंट मिळणार आहे.
या डिव्हाईसची किंमत 8GB + 128GB स्टोरेज मॉडेलची किंंमत 19,999 रुपये होते.
Redmi Note 15 5G डिव्हाईस ब्लॅक, ग्लेशियर ब्लू आणि मिस्ट पर्पल कलरमध्ये उपलब्ध आहे.
फोनची विक्री दुपारी 12 वाजता शाओमी इंडिया वेबसाइट, रिटेल पार्टनर्स आणि अमेझॉनवर सुरू झाली आहे.
नो-कॉस्ट ईएमआय पर्याय दरमहा 3,333 रुपयांपासून सुरू होतात.
ग्राहक एक्सचेंज डिस्काऊंटचा देखील फायदा घेऊ शकतात.
