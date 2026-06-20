अलीकडेच लाँच करण्यात आलेल्या Redmi Turbo 5 ची विक्री सुरु झाली आहे.
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स्मार्टफोनच्या 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 37,999 रुपये आहे.
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स्मार्टफोनच्या 12GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 40,999 रुपये आहे.
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कंपनी निवडक बँकेच्या कार्डहोल्डर्सना 2 हजार रुपयांपर्यंत डिस्काऊंट देणार आहे.
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स्मार्टफोन ॲमेझॉन, Mi.com आणि शाओमीच्या ऑफलाइन रिटेल नेटवर्कवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
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ग्राहक हा स्मार्टफोन एस्फाल्ट ब्लॅक, नाइट्रो ब्लू आणि टर्बो व्हाइट कलर ऑप्शन्समध्ये खरेदी करू शकतात.
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रेडमी टर्बो 5 मध्ये 6.59 इंच 1.5K अमोलेड डिस्प्ले दिला आहे.
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हा स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेटने सुसज्ज आहे.
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