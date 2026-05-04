सर्वप्रथम खात्री करा की App हे प्ले स्टोअरवरुनच डाउनलोड केले आहे का?
एपीके वरुन कोणतेही App घेऊ नका.
मग, Appमध्ये नोंदणी करताना तुम्ही कोणत्याही अनावश्यक परवानग्या देत नाही याची खात्री करा.
Appला फक्त त्याच्या कार्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्याच द्या.
उदा. जर App एडिटिंग App असेल, तर त्याला तुमच्या कॉन्टॅक्ट्स किंवा बँकिंग माहितीमध्ये प्रवेश करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
परंतु, जर App असा ऍक्सेस मागत असेल तर त्या Appला असा ऍक्सेस देऊ नका.
ते App तात्काळ डिलिट करा.
कोणत्याही App ला कोणत्या परवानग्या द्यायच्या आणि कोणत्या नाही, हे तुम्ही लक्षात ठेवले पाहिजे.
