चक्कर येते आहे ? जाणून घ्या उपाय

25 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

उन्हाळ्यात खूप घाम येणे आणि डिहाइड्रेशन होणे यामुळे चक्कर येऊ शकते.

जर कोणाला उन्हाळ्यामुळे चक्कर आल्यास कोणते उपाय करावे जाणून घ्या 

चक्कर आलेल्या व्यक्तीला उन्हातून बाजूला करून थंड आणि हवा असलेल्या जागेवर बसवा किंवा झोपवा.

घट्ट कपडे शरीराची ऊर्जा वाढवू शकतात. यामुळे हलके कपडे परिधान करा

हळूहळू थंड पाणी, लिंबू पाणी किंवा ओआरएस प्यायला द्या. कारण शरीरातील पाणी आणि मिठाची कमतरता दूर होईल.

थंड पाण्याची पट्टी लावल्याने शरीराचे तापमान कमी करण्यास मदत करते 

जर व्यक्ती बेशुद्ध झाला असेल किंवा उत्तर देत नसेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या 

चक्करसोबत ताप, श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा उलटी यांसारख्या समस्या जाणवत असल्यास लगेच हॉस्पिटलला घेऊन जा

