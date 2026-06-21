जेव्हा क्यूटिकल, म्हणजेच केसांचा वरचा थर, खराब होतो, तेव्हा ते आपला नैसर्गिक ओलावा गमावतात. यामुळे केसांची चमक कमी होते आणि ते कोरडे व कमजोर दिसू लागतात.
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केस गरम पाण्याने धुणे, उष्णता देणाऱ्या साधनांचा अतिवापर, क्षारयुक्त पाणी, तीव्र सूर्यप्रकाश आणि पोषक तत्वांची कमतरता यांसारख्या कारणांमुळे केस कोरडे होतात.
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केसांना अंड लावल्याने मुलायम आणि चमकदार बनतात. कारण यामध्ये प्रथिने असतात. आठवड्यातून एकदा अंड्याचा पॅक बनवून लावू शकता.
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केस मऊ करण्यासोबतच नैसर्गिक चमक आणि कोंडा कमी करण्यासाठी फायदेशीर आहे. यामध्ये नैसर्गिक घटक असतात.
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कोरफडीचा गर घरात सहज उपलब्ध असतो. हे केसांना मऊ आणि चमकदार बनवतात. यासोबतच हे केसांना पोषण देऊन मजबूत करण्याचे काम करते.
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Picture Credit: Pinterest
शिया बटर हा एक नैसर्गिक घटक आहे जो गळलेले केस पुन्हा उगवण्यास मदत करतो. तसेच, तो एक नैसर्गिक कंडिशनर म्हणूनही काम करतो.
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केस मजबूत करण्यासाठी, केसांची वाढ वाढवण्यासाठी आणि त्यांना मऊ व चमकदार बनवण्यासाठी मेथीच्या दाण्यांचा वापर करावा. हे पाण्यात भिजवा आणि वाटून घ्या. हे केसांना लावा. याच्या पाण्याचा वापर केसांसाठी करू शकता.