नेक्सॉन-ब्रेझ्झाला देणार टक्कर! लवकरच येते  Mini Duster

3 February 2026

Author:  श्वेता झगडे

रेनॉल्ट 'मिनी डस्टर' नावाच्या नवीन कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीवर काम करत आहे.

मिनी डस्टरची तयारी

नवीन डस्टरनंतर, ७-सीटर आवृत्ती अपेक्षित आहे.

पोर्टफोलिओचा विस्तार

कंपनीचे सीईओ आणि मुख्य विकास अधिकारी फॅब्रिस कॅम्बोलिव्ह यांनी एका मुलाखतीत मिनी डस्टरबद्दल संकेत दिले.

कंपनी या प्रकल्पाबद्दल गंभीर आहे आणि नजीकच्या भविष्यात त्याला हिरवा कंदील मिळू शकतो.

कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही विभागात २०२५ मध्ये मोठे अपडेट असूनही, त्याची विक्री अपेक्षेइतकी वाढलेली नाही.

नवीन डस्टरप्रमाणेच, ते मजबूत, अस्सल एसयूव्हीसारखे दिसण्याची अपेक्षा आहे.

मिनी डस्टरकडून अपेक्षा

सरळ आणि बॉक्सी असण्याची अपेक्षा आहे, जी ती किगरपेक्षा वेगळी आहे. स्टायलिश बॉडी क्लॅडिंग असेल.

मिनी डस्टरमध्ये किगर सारख्याच १.०-लिटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन असण्याची अपेक्षा आहे

७-सीटर डस्टर नंतर लाँच केले जाईल. म्हणून, कंपनी ते २०२७ किंवा २०२८ च्या आसपास लाँच करू शकते.

कधी लाँच केले जाईल?

मिनी डस्टर थोडे लहान असेल,ज्यामुळे त्याची किंमत देखील कमी होईल. टाटा नेक्सन सारख्या कारशी स्पर्धा करेल.

