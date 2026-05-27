भारतातले सर्वात श्रीमंत राज्य कोणते आहे?

आपल्या देशात 28 राज्य आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. यामध्ये प्रत्येक राज्याची एक वेगळी सांस्कृतिक आणि भौगोलिक ओळख आहे.
Picture Credit: stockcake
पण तुम्हाला माहिती आहे का की, भारतातील कोणते राज्य सर्वाधिक श्रीमंत आहे?
Picture Credit : stockcake
आपल्या देशात दिल्ली हे सर्वाधिक श्रीमंत आहे.
Picture Credit: stockcake
येथे राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न 4,93,024 रुपये आहे.
Picture Credit: stockcake
हे उत्पन्न इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असल्यामुळे हे देशामध्ये सर्वाधिक समृद्ध शहर आहे.
Picture Credit: stockcake
दुसऱ्या स्थानावर तेलंगणा आहे. या राज्यात दरडोई उत्पन्न 3,87,623 रुपये आहे.
\Picture Credit: stockcake
तिसऱ्या क्रमांकावरील कर्नाटक राज्याचे दरडोई उत्पन्न हे 3,80,906 रुपये आहे. या राज्याच्या विकासात बंगळूरुची आयटी इंडस्ट्रीचे मोठे योगदान आहे.
Picture Credit: stockcake
सगळ्यात महाग केशर कोणते आहे?