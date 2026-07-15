जून महिन्यात ग्राहकांनी अक्षरशः उचलून धरले.
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बंगळुरूस्थित River Mobility ने जून 2026 मध्ये River Indie या इलेक्ट्रिक स्कूटरची आतापर्यंतची सर्वाधिक मासिक विक्री नोंदवली.
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जून 2026 मध्ये River Indie च्या 4,436 युनिट्स विकल्या गेल्या. या कामगिरीमुळे कंपनीची EV बाजारातील उपस्थिती आणखी मजबूत झाली आहे.
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अवघ्या काही वर्षांत River Mobility ने 40 हजारांहून अधिक River Indie स्कूटर्सची विक्री पूर्ण केली आहे.
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River Indie मध्ये 4kWh लिथियम-आयन बॅटरी देण्यात आली आहे. ARAI प्रमाणे ही स्कूटर एका चार्जमध्ये 161 किमीपर्यंतची रेंज देऊ शकते.
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या स्कूटरमध्ये 6.7kW PMSM इलेक्ट्रिक मोटर आहे. ती 26Nm टॉर्क निर्माण करते आणि स्कूटरचा टॉप स्पीड 90 किमी/तास आहे.
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River Indie ची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 43 लिटरचे अंडर-सीट स्टोरेज. दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तू सहज ठेवता येतात.
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River Indie ची सुरुवातीची किंमत ₹1.46 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. भारतीय बाजारात तिची स्पर्धा TVS iQube, Bajaj Chetak आणि Ather Rizta यांसारख्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्सशी आहे.
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