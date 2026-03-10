भारतात या कारमध्ये आहे सर्वात मोठे इंजिन

Automobile

10 March 2026

Author:  मयुर नवले

भारतीय ऑटो बाजारात अनेक लोकप्रिय आणि लक्झरी कार उपलब्ध आहे.

भारतीय ऑटो बाजार

या आलिशान कारमध्ये दमदार इंजिन पाहायला मिळते.

दमदार इंजिन

चला जाणून घेऊयात, कोणत्या कारमध्ये सर्वात जास्त मोठे इंजिन  पाहायला मिळते. 

सर्वात मोठे इंजिन 

भारतात सर्वात मोठे इंजिन Rolls Royce Phantom मध्ये पाहायला मिळते.

Rolls Royce Phantom 

या कारमध्ये 6.75 लिटर V12 पेट्रोल इंजिन दिले गेले आहे.

पेट्रोल इंजिन

या कारमधील इंजिन अंदाजे 563 हॉर्सपॉवरची ताकद जनरेट करते.

दमदार पॉवर

फक्त 5.4 सेकंदात ही कार 0 -100 किमी/प्रतितास इतका वेग घेते.

वेगवान कार

भारतात या कारची किंमत 9 कोटी रुपयांपासून सुरू होते.

किंमत

