350cc सेगमेंटमध्ये Royal Enfield Classic 350, Honda CB350 आणि Jawa 42 या तीन बाइक्सची सर्वाधिक चर्चा होते. पण तुमच्या गरजेनुसार योग्य पर्याय कोणता?
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Royal Enfield Classic 350 पारंपरिक लूकसाठी ओळखली जाते. Honda CB350 मध्ये क्लासिक स्टाइलसोबत आधुनिक टच मिळतो, तर Jawa 42 अधिक स्पोर्टी आणि युथफुल डिझाइन देते.
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Classic 350 - 349cc, 20.2hp. तर Honda CB350 - 348cc, सुमारे 21hp Jawa 42 अधिक पॉवरफुल इंजिन आणि वेगवान अॅक्सेलरेशन. जर स्मूथ परफॉर्मन्स हवा असेल तर Honda, तर अधिक स्पोर्टी रायडिंगसाठी Jawa चांगला पर्याय ठरतो.
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लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी Classic 350 ची आरामदायी सीट आणि सस्पेन्शन फायदेशीर ठरते. Honda CB350 देखील आरामदायी आहे, तर Jawa 42 शहरातील रायडिंगसाठी अधिक योग्य मानली जाते.
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Classic 350 आणि Honda CB350 दोन्ही जवळपास 35-40 kmpl पर्यंत मायलेज देऊ शकतात. Jawa 42 चे मायलेज तुलनेने थोडे कमी असले तरी परफॉर्मन्स अधिक स्पोर्टी आहे.
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Honda CB350 मध्ये ट्रॅक्शन कंट्रोल, स्लिपर क्लच आणि आधुनिक फीचर्स मिळतात. Classic 350 मध्ये रेट्रो अनुभवावर भर आहे, तर Jawa 42 मध्ये स्पोर्टी कॅरेक्टर आणि आधुनिक उपकरणांचा समावेश आहे.
Classic 350: क्लासिक लूक, मजबूत रोड प्रेझेन्स आणि टूरिंगसाठी. Honda CB350: स्मूथ इंजिन, आधुनिक फीचर्स आणि दैनंदिन वापरासाठी. तर Jawa 42: हलकी, वेगवान आणि स्पोर्टी रायडिंग आवडणाऱ्यांसाठी.
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Heritage आणि दमदार रोड प्रेझेन्स हवी असेल तर Royal Enfield Classic 350.
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स्मूथ इंजिन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान हवे असेल तर Honda CB350.
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स्पोर्टी परफॉर्मन्स आणि वेगळा लूक हवा असेल तर Jawa 42 योग्य पर्याय ठरू शकते. अंतिम निवड तुमच्या रायडिंग स्टाइल आणि बजेटवर अवलंबून आहे.
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