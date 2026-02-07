तुम्हाला ठाऊक आहे का, कोणत्या रंगाची Classic 350 आहे सर्वात स्वस्त?
Classic 350 बाईकचा सर्वात स्वस्त रंग आहे: Redditch Red
Redditch Red बाईकची एक्स शोरूम किंमत: 1,82,658 रुपये
क्लासिक 350 बाईक 9 रंगात उपलब्ध असून, रंगानुसार किंमत वेगवेगळी आहे
क्लासिक 350 मध्ये सिंगल सिलेंडर, फ्युएल इंजेक्टेड, एअर-ऑईल कूल्ड इंजिन बसवले आहे
या इंजिनातून 6,100 rmp वर 20.2 bhp पॉवर प्राप्त होते
यात सिंगल आणि ड्युअल चॅनेल अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम आहे
ही बाईक 1 लीटर पेट्रोलमध्ये 35 किमी पळू शकते, असा कंपनी दावा करते