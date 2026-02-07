रॉयल एनफिल्ड Classic 350 तरुणाईची आवडती बाइक आहे

07 February 2026

Author: वेद बर्वे

तुम्हाला ठाऊक आहे का,  कोणत्या रंगाची Classic 350  आहे सर्वात स्वस्त?

Classic 350

Classic 350 बाईकचा सर्वात स्वस्त रंग आहे: Redditch Red

Redditch Red

Redditch Red बाईकची  एक्स शोरूम किंमत: 1,82,658 रुपये

किंमत

क्लासिक 350 बाईक 9 रंगात उपलब्ध असून, रंगानुसार किंमत वेगवेगळी आहे

9 वेरिअंट्स

इंजिन

क्लासिक 350 मध्ये सिंगल सिलेंडर, फ्युएल इंजेक्टेड, एअर-ऑईल कूल्ड इंजिन बसवले आहे

या इंजिनातून 6,100 rmp वर 20.2 bhp पॉवर प्राप्त होते 

पॉवर

यात सिंगल आणि ड्युअल चॅनेल अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम आहे

ब्रेकिंग सिस्टीम

एनफिल्डचा दावा

ही बाईक 1 लीटर पेट्रोलमध्ये  35 किमी पळू शकते, असा कंपनी दावा करते

