Royal Enfield च्या पहिल्या इलेक्ट्रिक बाईकची ग्राहकांना डिलिव्हरी सुरू झाली आहे.
Picture Credit: flyingfleast
Flying Flea C6 ची पहिली डिलिव्हरी बेंगळुरूमध्ये सुरू झाली असून, पुढील टप्प्यात इतर शहरांमध्येही ती उपलब्ध होणार आहे.
Picture Credit: flyingfleast
बेंगळुरूमध्ये Flying Flea C6 साठी अधिकृत बुकिंग सुरू झाले असून, इच्छुक ग्राहक ऑनलाइन किंवा डीलरशिपद्वारे नोंदणी करू शकतात.
Picture Credit: flyingfleast
Flying Flea C6 ची एक्स-शोरूम (बेंगळुरू) किंमत ₹2.79 लाख आहे. तर Battery-as-a-Service (BaaS) पर्यायासह सुरुवातीची किंमत ₹1.99 लाख ठेवण्यात आली आहे.
Picture Credit: flyingfleast
दुसऱ्या महायुद्धातील Flying Flea मोटरसायकलपासून प्रेरित डिझाइन आणि आधुनिक इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानाचा या बाईकमध्ये संगम आहे.
Picture Credit: flyingfleast
राउंड TFT डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी आणि अनेक आधुनिक रायडिंग फीचर्समुळे ही इलेक्ट्रिक बाईक वेगळी ठरते.
Picture Credit: flyingfleast
हलके वजन, सहज हँडलिंग आणि दैनंदिन शहरातील प्रवास लक्षात घेऊन Flying Flea C6 विकसित करण्यात आली आहे.
Picture Credit: flyingfleast
Flying Flea C6 ही Royal Enfield च्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नव्या पर्वाची सुरुवात मानली जात आहे.
Picture Credit: flyingfleast
क्लासिक लूक, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन यांचा मिलाफ असलेली Flying Flea C6 ही Royal Enfield चाहत्यांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकते.
Picture Credit: flyingfleast