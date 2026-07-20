Google Earth मधील खास फीचरमुळे आता जगभर आभासी विमान उडवण्याचा अनुभव घेता येतो.
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Google Earth मधील Flight Simulator हे एक मोफत फीचर आहे. यामध्ये जगभरातील 3D नकाशांवरून विमान उडवण्याचा अनुभव मिळतो.
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हे फीचर वेब ब्राउझरमध्येच वापरता येते. वेगळे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करण्याची आवश्यकता नाही.
Picture Credit: Pinterest
वापरकर्ते SR22 किंवा F-16 या दोन व्हर्च्युअल विमानांपैकी एक निवडून उड्डाण सुरू करू शकतात.
Picture Credit: Pinterest
जगातील अनेक प्रसिद्ध विमानतळांवरून किंवा तुम्ही निवडलेल्या ठिकाणावरून फ्लाइट सुरू करता येते.
Picture Credit: Pinterest
उड्डाणादरम्यान पर्वत, समुद्र, शहरे आणि प्रसिद्ध स्थळे 3D स्वरूपात पाहता येतात.
Picture Credit: Pinterest
हे फीचर मनोरंजन आणि जगाचा आभासी अनुभव घेण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. हे व्यावसायिक फ्लाइट ट्रेनिंगसाठी नाही.
Picture Credit: Pinterest
कॉम्प्युटरवर Google Earth उघडा, Explore Earth निवडा आणि Tools मेनूमधून Flight Simulator सुरू करा.
Picture Credit: Pinterest
जर तुम्हाला प्रवास आणि तंत्रज्ञानाची आवड असेल, तर Google Earth Flight Simulator तुम्हाला घरबसल्या वेगळा आणि रोमांचक अनुभव देऊ शकतो.
Picture Credit: Pinterest