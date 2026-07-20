Google Earth च्या मदतीने घराचा एरियल व्ह्यू पाहणे आता झाले सोपे

Science Technology

20 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Google Earth Flight Simulator

Google Earth मधील खास फीचरमुळे आता जगभर आभासी विमान उडवण्याचा अनुभव घेता येतो.

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काय आहे हे फीचर?

Google Earth मधील Flight Simulator हे एक मोफत फीचर आहे. यामध्ये जगभरातील 3D नकाशांवरून विमान उडवण्याचा अनुभव मिळतो.

Picture Credit: Pinterest

डाउनलोडची गरज नाही

हे फीचर वेब ब्राउझरमध्येच वापरता येते. वेगळे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करण्याची आवश्यकता नाही.

Picture Credit: Pinterest

कोणती विमाने?

वापरकर्ते SR22 किंवा F-16 या दोन व्हर्च्युअल विमानांपैकी एक निवडून उड्डाण सुरू करू शकतात.

Picture Credit: Pinterest

कुठून उड्डाण करता येईल?

जगातील अनेक प्रसिद्ध विमानतळांवरून किंवा तुम्ही निवडलेल्या ठिकाणावरून फ्लाइट सुरू करता येते.

Picture Credit: Pinterest

काय पाहता येईल?

उड्डाणादरम्यान पर्वत, समुद्र, शहरे आणि प्रसिद्ध स्थळे 3D स्वरूपात पाहता येतात.

Picture Credit: Pinterest

कोणासाठी आहे?

हे फीचर मनोरंजन आणि जगाचा आभासी अनुभव घेण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. हे व्यावसायिक फ्लाइट ट्रेनिंगसाठी नाही.

Picture Credit: Pinterest

कसे वापराल?

कॉम्प्युटरवर Google Earth उघडा, Explore Earth निवडा आणि Tools मेनूमधून Flight Simulator सुरू करा.

Picture Credit: Pinterest

Final Verdict

जर तुम्हाला प्रवास आणि तंत्रज्ञानाची आवड असेल, तर Google Earth Flight Simulator तुम्हाला घरबसल्या वेगळा आणि रोमांचक अनुभव देऊ शकतो.

Picture Credit: Pinterest

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