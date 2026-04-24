इलेक्ट्रिक बाईक्सचा ट्रेंड वाढत आहे. मोठ्या कंपन्याही या क्षेत्रात प्रवेश करत आहेत.
नुकतीच रॉयल एनफिल्डने पहिली इलेक्ट्रिक बाईक लॉन्च केली.
लोकांना खूप उत्सुकता आहे, त्यामुळे किती खर्च येतो हे जाणून घेणार आहोत.
रॉयल एनफिल्डची पहिली इलेक्ट्रिक बाईक फ्लाइंग फ्ली सी ६ आहे.
एक्स-शोरुम किंमत सुमारे २.७९ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.
एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ते १५० किमी पर्यंत प्रवास करु शकते.
त्याचा कमाल वेग सुमारे ११५ किमी/तास आहे.
ही बाईक खास शहरात चालवण्यासाठी बनवलेली आहे.
लो गिअरमध्ये जास्त वेळ गाडी चालवल्यास मायलेज कमी होते.
यात फास्ट चार्जिंगसारखी स्मार्ट वैशिष्ट्येही आहेत.
