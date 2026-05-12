Royal Enfield Guerrilla 450 Apex बद्दल खास गोष्टी
ही Royal Enfield ची आतापर्यंतची सर्वात स्पोर्टी आणि Aggressive Roadster मानली जाते.
यामध्ये ४५२cc Liquid-Cooled Sherpa इंजिन मिळते.
जे ४०PS पॉवर आणि ४०Nm टॉर्क तयार करते.
Apex व्हेरियंटमध्ये Lower Handlebar आणि Forward Riding Posture दिल्यामुळे conering अधिक शार्प वाटते.
Road focused Vredestein centauro ST आणि टायर्समुळे ग्रिप आणि Stability खूपच सुधारली आहे.
Sport आणि Street असे दोन riding modes दिले आहेत, जे Riding Experience अधिक मजेदार बनवतात.
नवीन Front Cowl, removable rear seat cowl आणि Aggressive styling मुळे बाईकला race-inspired look मिळतो.
