Royal Enfield चं Smart Gadget! हेल्मेटमध्येच कॉलिंग आणि म्युझिक

Science Technology

7 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

MotoWave X2 मध्ये Bluetooth 5.3 तंत्रज्ञान दिले आहे. त्यामुळे स्मार्टफोनशी जलद आणि अधिक स्थिर कनेक्टिव्हिटी मिळते, तसेच बॅटरीचाही कार्यक्षम वापर होतो.

फास्ट आणि Stable कनेक्शन

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Noise Filter Technology आणि प्रगत Voice Audio Technology मुळे शहरातील ट्रॅफिक किंवा हायवेवरही कॉलिंग अधिक स्पष्ट ऐकू येते.

Crystal Clear Calling

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हेडसेटमध्ये 16+ तासांचा Playback Time मिळतो. त्यामुळे रोजच्या प्रवासापासून लाँग राईडपर्यंत वारंवार चार्जिंगची गरज भासत नाही.

Long Battery Backup

Picture Credit:Royalenfield

IP67 रेटिंगमुळे पाऊस, धूळ आणि रोजच्या वापरातही हेडसेट सुरक्षित राहण्यास मदत होते.

पावसातही तयार

Picture Credit:Royalenfield

– रोज ऑफिसला बाइकने जाणारे – Weekend Touring करणारे – Long Distance Riders – हेल्मेटमध्ये Bluetooth सुविधा हवी असलेले रायडर्स

कोणासाठी योग्य?

Picture Credit:Royalenfield

MotoWave X2 सोबत 1 वर्षाची अधिकृत वॉरंटी मिळते, त्यामुळे खरेदीनंतर अतिरिक्त विश्वास मिळतो.

Warranty

Picture Credit:Royalenfield

क्लिअर कॉलिंग, 16+ तासांची बॅटरी, IP67 प्रोटेक्शन आणि Bluetooth 5.3 यामुळे MotoWave X2 हा आधुनिक रायडर्ससाठी उपयुक्त Bluetooth Headset ठरू शकतो.

निष्कर्ष

Picture Credit:Royalenfield

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