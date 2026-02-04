सेफ्टीच्या बाबतीत कशी आहे Royal Enfield  Classic 350? 

भारतात अनेक लोकप्रिय दुचाकी उत्पादक कंपन्या आहेत.
अशीच एक कंपनी म्हणजे Royal Enfield.
Royal Enfield Classic 350 ही कंपनीची लोकप्रिय बाईक आहे.
मात्र, सेफ्टीच्या बाबतीत ही बाईक आपल्या अपेक्षा पूर्ण करते का?
या बाईकमध्ये ड्युअल चॅनेल ABS दिले गेले आहे, ज्यामुळे बाईक अचानक ब्रेक लागल्यावर घसरत नाही.
उत्तम ब्रेकिंगसाठी या बाईकच्या पुढील आणि मागील बाजूस डिस्क ब्रेक देण्यात आले आहे.
गिअर बदलताना बाईकला झटका लागू नये म्हणून स्लिपर क्लचची सुविधा देण्यात आली आहे.
ही बाईक स्टार्ट केल्यास लगेचच तिची ऑटोमॅटिक हेडलाईट ऑन होते, ज्यामुळे दुसऱ्या वाहनाला इशारा मिळतो