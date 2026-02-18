लवकरच लाँच होतोय Samsung Galaxy A27 5G
SM-A276 मॉडेलचे IMEI डेटाबेसवेर लिस्टींग, लवकरच होऊ शकते लाँचिंग
Picture Credit: Pinterest
हा फोन भारतात किती रुपयांना मिळणार? काय असणार फिचर्स?
Picture Credit: Pinterest
अंदाजे 6.5-इंच ते 6.7-इंच FHD+ AMOLED स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट अपेक्षित
Exynos 1380 किंवा ऑक्टा-कोर 5G चिपसेट मिळण्याची शक्यता
8GB/12GB RAM आणि 128GB/256GB स्टोरेज पर्याय अपेक्षित
अंदाजे 50MP मुख्य कॅमेरा + 12MP अल्ट्रावाइड, 5MP मॅक्रो सेन्सर 32MP सेल्फी कॅमेरा
5,000mAh बॅटरी व 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळू शकतो
भारतात या फोनची अंदाजे किंमत 22 ते 30 हजारांदरम्यान असू शकते