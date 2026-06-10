सॅमसंग लवकरच लाँच करणार नवा स्मार्टफोन

Science Technology

10 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

नवा स्मार्टफोन

सॅमसंग लवकरच त्यांचा नवा स्मार्टफोन Samsung Galaxy A27 लाँच करणार आहे.

Picture Credit:  pinterest

6GB+128GB व्हेरिअंट

6GB+128GB व्हेरिअंटची किंमत €349 म्हणजेच सुमारे 38 हजार रुपये असू शकते.

Picture Credit:  pinterest

8GB+256GB व्हेरिअंट

8GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत €439 म्हणजेच सुमारे 48 हजार रुपये असू शकते. 

Picture Credit:  pinterest

लाँचपूर्वीच स्मार्टफोनचे काही फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स समोर आले आहेत.

स्मार्टफोनचे फीचर्स 

Picture Credit:  pinterest

आगामी स्मार्टफोनमध्ये 6.7-इंच एफएचडी+ डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो. 

स्मार्टफोनचा डिस्प्ले

Picture Credit:  pinterest

सॅमसंग स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 प्रोसेसर मिळण्याची शक्यता आहे.

स्मार्टफोनचा प्रोसेसर 

Picture Credit:  pinterest

डिव्हाईस दमदार 5,000mAh बॅटरीने सुसज्ज असण्याची शक्यता आहे. 

स्मार्टफोनची बॅटरी 

Picture Credit:  pinterest

फोनमध्ये ओआयएससह 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा असू शकतो. 

स्मार्टफोनचा कॅमेरा 

Picture Credit:  pinterest

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