सॅमसंग गॅलेक्सी A35 5G स्मार्टफोन 33,999 रुपयांना लाँच झाला होता.
हा स्मार्टफोन आता अमेझॉनवर फक्त 19,699 रुपयांना उपलब्ध आहे.
निवडक बँक ऑफर्ससह, फोनची किंमत फक्त 18,199 रुपये झाली आहे.
कोटक बँक क्रेडिट कार्ड आणि अॅक्सिस बँक क्रेडिट कार्डच्या ईएमआय पर्यायावर 1,000 रुपयांची सूट मिळणार आहे.
बोकार्डवर 1500 रुपयांपर्यंतची सूट दिली जात आहे
या बँक ऑफरनंतर फोनची किंमत फक्त 18,199 रुपये होणार आहे.
फोनमध्ये नो-कॉस्ट ईएमआय पर्याय देखील आहे, ज्याचे हप्ते सुमारे 513 रुपयांपासून सुरू होतात.
एक्सचेंज ऑफरसह, 18,700 रुपये पर्यंतची सूट देखील उपलब्ध आहे.
