डिस्काऊंटसह खरेदी करा हा Samsung स्मार्टफोन

Science Technology

2 March 2026

Author:  हर्षदा जाधव

सॅमसंग गॅलेक्सी A35 5G स्मार्टफोन 33,999 रुपयांना लाँच झाला होता. 

सॅमसंग गॅलेक्सी

Picture Credit: Pinterest

अमेझॉन ऑफर

हा स्मार्टफोन आता अमेझॉनवर फक्त 19,699 रुपयांना उपलब्ध आहे. 

Picture Credit: Pinterest

निवडक बँक ऑफर्ससह, फोनची किंमत फक्त 18,199 रुपये झाली आहे.

बँक ऑफर्स

Picture Credit: Pinterest

कोटक बँक क्रेडिट कार्ड आणि अ‍ॅक्सिस बँक क्रेडिट कार्डच्या ईएमआय पर्यायावर 1,000 रुपयांची सूट मिळणार आहे. 

ईएमआय पर्याय

Picture Credit: Pinterest

बोकार्डवर 1500 रुपयांपर्यंतची सूट दिली जात आहे

बोकार्डवर सूट 

\Picture Credit: Pinterest

 या बँक ऑफरनंतर फोनची किंमत फक्त 18,199 रुपये होणार आहे.

बँक ऑफर

Picture Credit: Pinterest

फोनमध्ये नो-कॉस्ट ईएमआय पर्याय देखील आहे, ज्याचे हप्ते सुमारे 513 रुपयांपासून सुरू होतात.

नो-कॉस्ट ईएमआय

Picture Credit: Pinterest

एक्सचेंज ऑफरसह, 18,700 रुपये पर्यंतची सूट देखील उपलब्ध आहे.

एक्सचेंज ऑफर

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा