सॅमसंग 22 जुलै रोजी या वर्षातील सर्वात मोठ्या ईव्हेंटचे आयोजन करणार आहे.
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या ईव्हेंटमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड 8 सीरीज लाँच केली जाणार आहे.
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फोल्डेबल फोन सध्या उपलब्ध असलेल्या सातव्या जनरेशनच्या तुलनेत स्लिम असू शकतात.
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या डिव्हाईसमध्ये 200MP चा मुख्य कॅमेरा मिळण्याची शक्यता आहे.
Picture Credit: pinterest
मजबूत हिंजमुळे आता फोन आधीपेक्षा जास्त टिकाऊ असू शकतो.
Picture Credit: pinterest
या सर्व अपग्रेड्समुळे रोजच्या जीवनात फोल्डेबल फोनचा वापर अधिक सोपा होणार आहे.
Picture Credit: pinterest
या डिव्हाईसची किंमत 1,59,999 ते 1,69,999 रुपयांदरम्यान असू शकते.
Picture Credit: pinterest
कंपनी आगामी ईव्हेंटसाठी यूजर्स प्रचंड उत्सुक आहेत.
Picture Credit: pinterest