Samsung ने AI-आधारित हेल्थ आणि फिटनेस फीचर्ससह Galaxy Watch 9 आणि Galaxy Watch Ultra 2 सादर केले आहेत.
Picture Credit: Samsung
अधिक वेगवान परफॉर्मन्स, आकर्षक डिस्प्ले आणि सुधारित बॅटरीमुळे Galaxy Watch 9 रोजच्या वापरासाठी अधिक सोयीस्कर ठरते.
Picture Credit: Samsung
Galaxy Watch Ultra 2 हे ट्रेकिंग, सायकलिंग आणि अॅडव्हेंचर अॅक्टिव्हिटीजसाठी तयार करण्यात आले असून मजबूत बॉडी आणि जास्त बॅटरी बॅकअप हे त्याचे मुख्य आकर्षण आहे.
Picture Credit: Samsung
Heart Rate, Sleep Tracking, Energy Score, Running Coach आणि इतर AI-आधारित हेल्थ टूल्समुळे आरोग्यावर सतत लक्ष ठेवता येते.
Picture Credit: Samsung
100 हून अधिक Workout Modes, GPS Tracking आणि प्रगत फिटनेस विश्लेषणामुळे दोन्ही स्मार्टवॉच व्यायामप्रेमींसाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
Picture Credit: Samsung
नोटिफिकेशन्स, कॉल्स, मेसेजेस, व्हॉईस असिस्टंट आणि Galaxy Ecosystem सोबत सहज कनेक्टिव्हिटीचा अनुभव मिळतो.
Picture Credit: Samsung
Galaxy Watch 9 दैनंदिन वापरासाठी उत्तम पर्याय आहे, तर Watch Ultra 2 साहसी प्रवास आणि आउटडोअर अॅक्टिव्हिटीज करणाऱ्यांसाठी अधिक योग्य ठरू शकते.
Picture Credit: Samsung
AI-आधारित हेल्थ फीचर्स, प्रगत फिटनेस ट्रॅकिंग आणि प्रीमियम डिझाइनमुळे Galaxy Watch 9 आणि Watch Ultra 2 वेअरेबल टेक्नॉलॉजीमध्ये नवा अनुभव देण्याचा प्रयत्न करतात.
Picture Credit: Samsung