Galaxy Watch 9 vs Watch Ultra 2: तुमच्यासाठी कोणते स्मार्टवॉच बेस्ट?

Science Technology

22 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Samsung ने AI-आधारित हेल्थ आणि फिटनेस फीचर्ससह Galaxy Watch 9 आणि Galaxy Watch Ultra 2 सादर केले आहेत.

Galaxy Watch 9 & Watch Ultra 2

Picture Credit: Samsung

अधिक वेगवान परफॉर्मन्स, आकर्षक डिस्प्ले आणि सुधारित बॅटरीमुळे Galaxy Watch 9 रोजच्या वापरासाठी अधिक सोयीस्कर ठरते.

Watch 9 मध्ये काय नवीन?

Picture Credit: Samsung

Galaxy Watch Ultra 2 हे ट्रेकिंग, सायकलिंग आणि अ‍ॅडव्हेंचर अ‍ॅक्टिव्हिटीजसाठी तयार करण्यात आले असून मजबूत बॉडी आणि जास्त बॅटरी बॅकअप हे त्याचे मुख्य आकर्षण आहे.

Ultra 2 ची खासियत

Picture Credit: Samsung

Heart Rate, Sleep Tracking, Energy Score, Running Coach आणि इतर AI-आधारित हेल्थ टूल्समुळे आरोग्यावर सतत लक्ष ठेवता येते.

हेल्थ फीचर्स

Picture Credit: Samsung

100 हून अधिक Workout Modes, GPS Tracking आणि प्रगत फिटनेस विश्लेषणामुळे दोन्ही स्मार्टवॉच व्यायामप्रेमींसाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

फिटनेससाठी दमदार

Picture Credit: Samsung

नोटिफिकेशन्स, कॉल्स, मेसेजेस, व्हॉईस असिस्टंट आणि Galaxy Ecosystem सोबत सहज कनेक्टिव्हिटीचा अनुभव मिळतो.

स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी

Picture Credit: Samsung

Galaxy Watch 9 दैनंदिन वापरासाठी उत्तम पर्याय आहे, तर Watch Ultra 2 साहसी प्रवास आणि आउटडोअर अ‍ॅक्टिव्हिटीज करणाऱ्यांसाठी अधिक योग्य ठरू शकते.

कोणासाठी योग्य?

Picture Credit: Samsung

AI-आधारित हेल्थ फीचर्स, प्रगत फिटनेस ट्रॅकिंग आणि प्रीमियम डिझाइनमुळे Galaxy Watch 9 आणि Watch Ultra 2 वेअरेबल टेक्नॉलॉजीमध्ये नवा अनुभव देण्याचा प्रयत्न करतात.

AI Smartwatch ची नवी पिढी

Picture Credit: Samsung

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