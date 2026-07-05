टेक कंपनी सॅमसंग लवकरच गॅलेक्सी रिंग 2 लाँच करणार आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
दोन वर्षांपूर्वी कंपनीने त्यांची पहिली स्मार्ट रिंग लाँच केली होती.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीची नवीन गॅलेक्सी रिंग सध्या चाचणी टप्प्यात आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीने अद्याप अधिकृतपणे स्मार्ट रिंगची लाँच तारीख किंवा फीचर्स जाहीर केले नाही.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीच्या आगामी स्मार्ट रिंगचा सपोर्ट आयफोनमध्ये देखील मिळू शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनी पहिल्यांदाच ॲपलच्या उपकरणांवर स्मार्ट रिंगसाठी सपोर्ट देऊ शकते.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीने लाँच केलेल्या पहिल्या स्मार्ट रिंगला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीच्या दुसऱ्या स्मार्ट रिंगमध्ये कोणते फीचर्स असणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)