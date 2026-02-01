संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त

01 February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

माघ महिन्यात येणाऱ्या संकष्टी चतुर्थी व्रताला द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी म्हणतात. पंचांगानुसार, माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील संकष्टी चतुर्थी गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी आहे.

संकष्टी चतुर्थी कधी

तिथीची सुरुवात गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 12.9 वाजता होईल आणि या तिथीची समाप्ती शुक्रवार, 6 फेब्रुवारी रोजी 12.22 वाजता होईल. उद्यतिथीनुसार गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी हे व्रत पाळले जाणार आहे.

तिथीची सुरुवात

द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थीला ब्रह्म मुहूर्त सकाळी 5.22 ते 6.15 वाजेपर्यंत असेल. शिवाय, शुभ आणि सर्वोत्तम वेळ सकाळी 7.7 ते 8.29 पर्यंत असेल. या दिवशी अभिजीत मुहूर्त दुपारी 12.13 ते 12.57 पर्यंत असेल.

शुभ मुहूर्त

संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी सिद्ध योग सकाळी 7.15 वाजल्यापासून असेल त्यानंतर साध्य योग असेल.

शुभ योग

संकष्टी चतुर्थीच्या व्रताच्या दिवशी सकाळी आवरून झाल्यानंतर स्वच्छ कपडे परिधान करा आणि देव्हारा स्वच्छ करून घ्या. नंतर, हातात पाणी घ्या. त्यानंतर चौरंगावर गणपतीची मूर्ती ठेवा. 

पूजा पद्धत

त्यानंतर, गणपती बाप्पाला सिंदूर, चंदनाचा लेप, धान्य, फळे, फुले आणि दुर्वा गवत अर्पण करा. यानंतर, तुपाचा दिवा लावा आणि मोदक अर्पण करा. त्यानंतर, संकष्टी चतुर्थी व्रताची कथा वाचा आणि भगवान गणेशाची आरती करा. 

अर्पण करणे

गणपती बाप्पाची पूजा केल्याने अडथळे दूर करणारे आणि बुद्धिमत्ता, बुद्धी आणि ज्ञानाचे स्वामी म्हणून केली जाते. संकष्टी चतुर्थीच्या शुभ प्रसंगी योग्य पद्धतीने गणेशाची पूजा केल्यास जीवनातील सर्व अडथळे दूर होतात

संकष्टी चतुर्थीचे महत्त्व

या शुभ दिवशी गणपती बाप्पाची पूजा केल्याने कुटुंबात सुख, शांती आणि समृद्धी नांदते. संकष्टी चतुर्थी हा गणेश भक्तांसाठी विशेषतः फलदायी आणि शुभ सण मानला जातो.

सुख शांती

संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी रात्री गणपती बाप्पाला आणि चंद्राला नैवेद्य दाखवून उपवास सोडला जातो. त्यामुळे चंद्रोद्याची वेळ महत्त्वाची मानली जाते. संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी चंद्रोद्य रात्री 9.35 मिनिटांनी आहे.

चंद्रोद्याची वेळ

