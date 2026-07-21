चेन्नईस्थित The ePlane Company ने इलेक्ट्रिक एअर टॅक्सी e200X चा पूर्ण आकाराचा प्रोटोटाइप सादर केला आहे.
Picture Credit: eplane
पूर्ण चार्जवर ही एअर टॅक्सी सुमारे 110 किमी प्रवास करू शकते. शहरातील कमी अंतराच्या प्रवासासाठी ती विकसित करण्यात आली आहे.
Picture Credit: eplane
या eVTOL विमानात 1 पायलट आणि 2 प्रवासी बसू शकतात, त्यामुळे शहरी वाहतुकीसाठी हा एक नवा पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: eplane
e200X हे Vertical Take-off and Landing (eVTOL) तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने ते कमी जागेतून उड्डाण आणि लँडिंग करू शकते.
Picture Credit: eplane
प्रवासी वाहतूक, एअर अॅम्ब्युलन्स, आपत्कालीन सेवा आणि हलक्या मालाच्या वाहतुकीसाठीही या एअर टॅक्सीचा वापर होऊ शकतो.
Picture Credit: eplane
पूर्णपणे इलेक्ट्रिक प्रणालीवर आधारित असल्यामुळे इंधनाचा खर्च आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
Picture Credit: eplane
सध्या प्रोटोटाइपची चाचणी सुरू असून, आवश्यक मंजुरीनंतर व्यावसायिक सेवा सुरू करण्याचा कंपनीचा मानस आहे.
Picture Credit: eplane
जर हा प्रकल्प यशस्वी झाला, तर भारतात शहरांमधील हवाई प्रवास अधिक जलद आणि सोयीस्कर होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
Picture Credit: eplane