फक्त चार्ज करा आणि उडा! भारताची Electric Air Taxi काय करू शकते?

Automobile

21 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

भारतीय स्टार्टअपची कमाल

चेन्नईस्थित The ePlane Company ने इलेक्ट्रिक एअर टॅक्सी e200X चा पूर्ण आकाराचा प्रोटोटाइप सादर केला आहे.

Picture Credit: eplane

110 किमीपर्यंत उड्डाण

पूर्ण चार्जवर ही एअर टॅक्सी सुमारे 110 किमी प्रवास करू शकते. शहरातील कमी अंतराच्या प्रवासासाठी ती विकसित करण्यात आली आहे.

Picture Credit: eplane

3 जण करू शकतात प्रवास

या eVTOL विमानात 1 पायलट आणि 2 प्रवासी बसू शकतात, त्यामुळे शहरी वाहतुकीसाठी हा एक नवा पर्याय ठरू शकतो.

Picture Credit: eplane

रनवेची गरज नाही

e200X हे Vertical Take-off and Landing (eVTOL) तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने ते कमी जागेतून उड्डाण आणि लँडिंग करू शकते.

Picture Credit: eplane

अनेक क्षेत्रात उपयोग

प्रवासी वाहतूक, एअर अॅम्ब्युलन्स, आपत्कालीन सेवा आणि हलक्या मालाच्या वाहतुकीसाठीही या एअर टॅक्सीचा वापर होऊ शकतो.

Picture Credit: eplane

इलेक्ट्रिक पॉवरवर चालणार

पूर्णपणे इलेक्ट्रिक प्रणालीवर आधारित असल्यामुळे इंधनाचा खर्च आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

Picture Credit: eplane

चाचण्यांची तयारी

सध्या प्रोटोटाइपची चाचणी सुरू असून, आवश्यक मंजुरीनंतर व्यावसायिक सेवा सुरू करण्याचा कंपनीचा मानस आहे.

Picture Credit: eplane

भविष्यातील प्रवास कसा असेल?

जर हा प्रकल्प यशस्वी झाला, तर भारतात शहरांमधील हवाई प्रवास अधिक जलद आणि सोयीस्कर होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

Picture Credit: eplane

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