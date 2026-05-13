Daily Use साठी Scooter बेस्ट की Bike?

13 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Scooter vs Bike?

दररोजच्या वापरासाठी स्कूटर घ्यावी की बाईक? दोन्हींचे फायदे वेगळे आहेत.

सिटी रायडिंगमध्ये कोण बेस्ट?

स्कूटर ट्रॅफिकमध्ये चालवायला सोपी असते. गिअर नसल्यामुळे रायडिंग आरामदायक वाटते

मायलेज

साधारणपणे बाईक्स जास्त मायलेज देतात. विशेषत:Commuter Bikes. 

स्कूटरमध्ये सीटखाली स्टोरेज मिळते. त्यामुळे सामान ठेवणे सोपे जाते.

स्टोरेज कोणात जास्त?

Long Distance आणि हायवे रायडिंगसाठी बाईक अधिक स्टेबल आहे. 

Long राईडसाठी काय योग्य?

स्कूटर आणि बाईक दोन्हींचा खर्च मॉडेलनुसार बदलतो. पण, साधारण Commuter Bikes स्वस्त पडू शकतात.

देखभाल खर्च

Pickup, Speed आणि पॉवरमध्ये बाईक सहसा पुढे असतात.

Performance कोणाचा जास्त

नवीन रायडर्ससाठी स्कूटर चालवणे अधिक सोपे आणि आत्मविश्वास वाढवणारे असते.

Beginners साठी काय बेस्ट?

हाय स्पीड वर बाईक्स अधिक स्टॅबिलीटी देतात, तर स्कूटर सिटी युज करण्यामध्ये प्रॅक्टिकल वाटते.

सेफ्टी आणि कंट्रोल

Bike मध्ये असलेले ABS तुमचा जीव वाचवू शकतो

