'या' ७ गोष्टी गुगलवर कधीही शोधू नका

Science Technology

30 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

गुगल बाबा

गूगलवर आपण सहजपणे काहीही शोधू शकतो. पण, याच सवयीममुळे आपल्याला तुरुंगात जावे लागेल.

काय शोधताय?

गुगलवर काय शोधावे आणि काय शोधू नये ते जाणून घ्या.

शस्त्रे कशी बनवायची?

या गोष्टी शोधल्याने सुरक्षा यंत्रणांच्या निगराणीखाली येऊ शकता.

एखाद्याचे खाते कसे हॅक करावे, अशा गोष्टी सर्च करु शकत नाही.

हॅकिंग

अशा गोष्टी शोधणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे, त्यामुळे कठोर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

बाल शोषण

बनावट आधार कार्ड, पासपोर्ट हे कसे तयार करणे हे सर्च केल्यास तुरुंगाची हवा खाल.

बनावट कागदपत्रे

ड्रग्जशी संबंधित शोध देखील तुम्हाला अडचणीत आणू शकतात.

औषध कशी बनवावी?

जर शोध वारंवार आणि तपशीलवार घेतला गेला तर कारवाई होऊ शकते.

दहशतवादी संघटनांशी माहिती

असे शोध अत्यंत संवेदनशील असतात आणि त्यामुळे गंभीर संशय निर्माण होऊ शकतो. 

ठार मारण्याचे मार्ग

