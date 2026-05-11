जास्त स्पीडमध्ये बाईक चालवल्यास इंधन खर्च होते. ४०-६० kmph चा वेग बहुतेक बाईक्ससाठी बेस्ट मानला जातो.
इंजिन ऑइल, एअर फिल्टर आणि स्पार्क प्लग वेळेवर बदलल्यास इंजिन स्मूथ चालते आणि मायलेज सुधारते.
टायरमध्ये कमी हवा असल्यास इंजिनवर जास्त ताण येतो. त्यामुळे पेट्रोल जास्त खर्च होते.
वारंवार जोरात ब्रेक मारणे आणि पटकन रेस देणे यामुळे मायलेज कमी होते.
क्लच अर्धवट दाबून चालवल्यास इंजिनची कार्यक्षमता कमी होते आणि इंधन जास्त लागते.
बाईकवर जास्त वजन असल्यास इंजिनला अधिक मेहनत घ्यावी लागते. यामुळे मायलेज कमी होते.
सिग्नलवर जास्त वेळ थांबावे लागल्यास इंजिन बंद करणे फायदेशीर ठरते.
विश्वासार्ह पेट्रोल पंपावरुन इंधन भरल्यास इंजिनचा परफॉर्मन्स आणि मायलेज दोन्ही सुधारतात.
कमी स्पीडमध्ये मोठा गिअर आणि जास्त स्पीडमध्ये छोटा गिअर वापरल्यास इंधन जास्त खर्च होते.
