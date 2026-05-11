बाईक कमी पेट्रोल खाईल! फॉलो करा 'या' स्मार्ट टिप्स

11 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

योग्य वेगात बाईक चालवा

जास्त स्पीडमध्ये बाईक चालवल्यास इंधन खर्च होते. ४०-६० kmph चा वेग बहुतेक बाईक्ससाठी बेस्ट मानला जातो.

वेळेवर सर्व्हिसिंग करा

इंजिन ऑइल, एअर फिल्टर आणि स्पार्क प्लग वेळेवर बदलल्यास इंजिन स्मूथ चालते आणि मायलेज सुधारते.

टायरमधील हवा

टायरमध्ये कमी हवा असल्यास इंजिनवर जास्त ताण येतो. त्यामुळे पेट्रोल जास्त खर्च होते.

वारंवार जोरात ब्रेक मारणे आणि पटकन रेस देणे यामुळे मायलेज कमी होते. 

अचानक ब्रेक मारणे

क्लच अर्धवट दाबून चालवल्यास इंजिनची कार्यक्षमता कमी होते आणि इंधन जास्त लागते. 

क्लचवर सतत हात ठेवणे

बाईकवर जास्त वजन असल्यास इंजिनला अधिक मेहनत घ्यावी लागते. यामुळे मायलेज कमी होते.

जास्त वजन घेऊन प्रवास करणे

सिग्नलवर जास्त वेळ थांबावे लागल्यास इंजिन बंद करणे फायदेशीर ठरते. 

ट्रॅफिकमध्ये इंजिन बंद ठेवा

विश्वासार्ह पेट्रोल पंपावरुन इंधन भरल्यास इंजिनचा परफॉर्मन्स आणि मायलेज दोन्ही सुधारतात.

चांगल्या दर्जाचे पेट्रोल

कमी स्पीडमध्ये मोठा गिअर आणि जास्त स्पीडमध्ये छोटा गिअर वापरल्यास इंधन जास्त खर्च होते. 

योग्य गिरमध्ये बाईक चालवा

