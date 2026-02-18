Trending

18 February 2026

Author: Ved Barve

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील  महत्वाचे टप्पे

16 February 2026

Author: Ved Barve

पुणे जिल्ह्यातील शिवनेरी किल्ल्यावर जन्मला एक  तेजस्वी सूर्य, नाव- शिवबा

शिवजन्म

Picture Credit: Pinterest

रायरेश्वर मंदिरात हिंदवी  स्वराज्य स्थापनेची शपथ

स्वराज्याची शपथ

Picture Credit: Pinterest

वयाच्या अवघ्या 16 व्या वर्षी  तोरणा किल्ला जिंकून  स्वराज्याच्या विस्ताराची सुरुवात

स्वराज्याचे तोरण

अफझलखान वध

प्रतापगडाच्या पायथ्याशी क्रूर अफझलखानाचा कोथळा  बाहेर काढला

शाहिस्तेखानावर प्रहार

लालमहालात मुघल सरदार शाहिस्तेखानाची बोटे छाटली

सूरत स्वारी

मुघलांच्या आर्थिक स्रोतांवर आघात करण्यासाठी  सूरतेवर स्वारी

आग्रा सुटका

औरंगजेबाच्या नजरकैदेतून  अत्यंत चातुर्याने सुटका

राज्याभिषेक

रायगडावर विधीपूर्वक राज्याभिषेक छत्रपती ही उपाधी प्राप्त

शूर साथीदार

महाराजांचे निष्ठावान बाजीप्रभूंची पावनखिंडीतील लढाई आणि तानाजी मालुसऱ्यांचे  कोंढाण्यासाठीचे बलिदान विसरणे अशक्य

महानिर्वाण

3 एप्रिल 1680: रायगडावर शिवाजी महाराजांनी घेतला अखेरचा श्वास

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे  5 अनमोल विचार

