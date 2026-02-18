छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील महत्वाचे टप्पे
पुणे जिल्ह्यातील शिवनेरी किल्ल्यावर जन्मला एक तेजस्वी सूर्य, नाव- शिवबा
रायरेश्वर मंदिरात हिंदवी स्वराज्य स्थापनेची शपथ
वयाच्या अवघ्या 16 व्या वर्षी तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्याच्या विस्ताराची सुरुवात
प्रतापगडाच्या पायथ्याशी क्रूर अफझलखानाचा कोथळा बाहेर काढला
लालमहालात मुघल सरदार शाहिस्तेखानाची बोटे छाटली
मुघलांच्या आर्थिक स्रोतांवर आघात करण्यासाठी सूरतेवर स्वारी
औरंगजेबाच्या नजरकैदेतून अत्यंत चातुर्याने सुटका
रायगडावर विधीपूर्वक राज्याभिषेक छत्रपती ही उपाधी प्राप्त
महाराजांचे निष्ठावान बाजीप्रभूंची पावनखिंडीतील लढाई आणि तानाजी मालुसऱ्यांचे कोंढाण्यासाठीचे बलिदान विसरणे अशक्य
3 एप्रिल 1680: रायगडावर शिवाजी महाराजांनी घेतला अखेरचा श्वास