मधुमेहाच्या रुग्णांनी आंबा खाणे योग्य की अयोग्य

22  April 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

आंब्याला फळाचा राजा म्हटले जाते आणि हे फळ सर्वांनाच आवडते.

पण जेव्हा प्रश्न मधुमेहाच्या रुग्णाचा येतो. त्यावेळी प्रश्न उद्भवतो की मधुमेहाच्या रुग्णांनी आंबा खाणे योग्य की अयोग्य जाणून घ्या 

आंब्यामध्ये नैसर्गिक साखर भरपूर प्रमाणात असते आणि कॅलरीज देखील मोठ्या प्रमाणात असते. जे रक्तातील साखरेची पातळी वाढवण्यास मदत करते.

यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांनी आंबा खाताना विचारपूर्वक खाणे गरजेचे आहे.

दरम्यान, याचा अर्थ असा नाही की मधुमेहाच्या रुग्णांनी आंबा खाऊ नये, त्यांनी तो मर्यादित प्रमाणात खावे.

खरं तर आंब्यातील ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम ते उच्च प्रमाणात असते. ज्यामुळे रक्ताची पातळी लवकर वाढू शकते.

जर रुग्णांचा रक्तातील साखर नियंत्रणात असेल तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मर्यादित प्रमाणात आंबा खावा. मात्र रिकाम्या पोटी किंवा जास्त प्रमाणात खावू नये.

