लिंबूपाणी हे एक आरोग्यदायी पेय आहे, जे जवळजवळ प्रत्येक ऋतूत प्यायले जाते.
उन्हाळ्यात, ते शरीर ताजेतवाने ठेवण्यास आणि निर्जलीकरण टाळण्यास मदत करते.
लोकांच्या मनात अनेकदा हा प्रश्न येते की लिंबू पाणी थंड पिणे अधिक फायदेशीर आहे की कोमट.
सकाळी उपाशीपोटी कोमट पाण्यातून लिंबूपाणी घेतात. तर बरेच जण उन्हाळ्यात थंड लिंबू पाणी पिणे पसंत करतात.
कोमट लिंबू पाणी प्यायल्यास पचनसंस्था मजबूत होते. विषारी घटक काढण्यास मदत होते.
वजन कमी होऊन चयापचयासाठी फायदेशीर ठरते.
थंडावा आणि ताजेपणा देण्यासाठी थंड लिंबू पाणी प्यावे.
उन्हाळ्यात थंड लिंबू पाणी प्यायल्यास निर्जलीकरण टाळते. इलेक्ट्रोलाइट संतुलन राखते.
