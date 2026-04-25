तुम्हीही अक्रोड भिजवून खाता का?

Life Style

25 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

फायदेशीर

बदामांप्रमाणेच, अक्रोड भिजवून खाणे अधिक फायदेशीर मानले जाते.

Picture Credit: Pinterest

खजिना

अक्रोड हे पोषक तत्वांचा खजिना आहेत. 

Picture Credit: Pinterest

भिजवून खावे

कच्चे खाण्याऐवजी भिजवून खाल्ल्याने शरीराला अधिक चांगल्या प्रकारे शोषून घेण्यास मदत होते.

Picture Credit: Pinterest

सुक्या मेव्याच्या बाहेरील थरात फायटिक ऍसिड असते.

फायटिक आम्ल कमी होते

Picture Credit: Pinterest

जे शरीरात लोह, जस्त आणि कॅल्शियम यांसारख्या शोषणात अडथळा आणते.

शोषणात अडथळा 

Picture Credit: Pinterest

भिजवण्याच्या प्रक्रियेमुळे अक्रोडमधील सुप्त एन्झाइम्स सक्रिय होतात. 

एन्झाइम सक्रियकरण

Picture Credit: Pinterest

ज्यामुळे शरीराला त्यातील आरोग्यदायी चरबी सहजपणे पचवता आणि शोषून घेता येते.

हेल्दी फॅट्स

Picture Credit: Pinterest

अक्रोड उष्ण प्रकृतीचे असतात. त्यांना रात्रभर पाण्यात भिजवल्याने त्यांची उष्णता कमी होते.

वॉर्म आउट

Picture Credit: Pinterest

ज्यामुळे छातीत जळजळ किंवा आम्लपित्ताचा त्रास टळतो. 

आम्लपित्ताचा त्रास 

Picture Credit: Pinterest

भिजवलेल्या अक्रोडांचे नियमित सेवन केल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होते.

कोलेस्ट्रॉल आणि साखर नियंत्रण

Picture Credit: Pinterest

टाईप २ मधुमेहाचा धोका कमी होण्यास अधिक प्रभावी ठरते.

टाईप २

Picture Credit: Pinterest

जेवताना फोन का वापरु नये

पुढे वाचा