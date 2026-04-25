बदामांप्रमाणेच, अक्रोड भिजवून खाणे अधिक फायदेशीर मानले जाते.
अक्रोड हे पोषक तत्वांचा खजिना आहेत.
कच्चे खाण्याऐवजी भिजवून खाल्ल्याने शरीराला अधिक चांगल्या प्रकारे शोषून घेण्यास मदत होते.
सुक्या मेव्याच्या बाहेरील थरात फायटिक ऍसिड असते.
जे शरीरात लोह, जस्त आणि कॅल्शियम यांसारख्या शोषणात अडथळा आणते.
भिजवण्याच्या प्रक्रियेमुळे अक्रोडमधील सुप्त एन्झाइम्स सक्रिय होतात.
ज्यामुळे शरीराला त्यातील आरोग्यदायी चरबी सहजपणे पचवता आणि शोषून घेता येते.
अक्रोड उष्ण प्रकृतीचे असतात. त्यांना रात्रभर पाण्यात भिजवल्याने त्यांची उष्णता कमी होते.
ज्यामुळे छातीत जळजळ किंवा आम्लपित्ताचा त्रास टळतो.
भिजवलेल्या अक्रोडांचे नियमित सेवन केल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होते.
टाईप २ मधुमेहाचा धोका कमी होण्यास अधिक प्रभावी ठरते.
