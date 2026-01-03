हिवाळ्यात काकडी खायला हवी की नाही?

03 January 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

 काकाडीमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात पाणी असतं.

पाणी 

काकडीच्या सेवनाने शरीराला विशेषत: त्वचेला मोठ्या प्रमाणात पोषक घटक मिळतात.

पोषक घटक

काकडीमध्ये सुमारे ९५% पाणी असतं, त्यामुळे शरीर हायड्रेट राहण्यास मदत होते.

हायड्रेट 

अनेकांना असा प्रश्न पडतो की हिवाळ्याच्या दिवसात काकडी खावी की नाही ?

काकडी खावी की नाही ? 

उन्हाळ्यात शरीरासाठी जशी काकडी वरदान ठरते तसेच तिचे फायदे हिवाळ्यात देखील होतात.

वरदान 

हिवाळ्यात काकडी प्रमाणात खाल्ली तर फायदे आहेत.

फायदे 

काकडीमध्ये व्हिटॅमिन C, K आणि फायबर असते, जे रोगप्रतिकारशक्तीसाठी उपयुक्त आहे.

 रोगप्रतिकारशक्ती

हिवाळ्यात होणाऱ्य़ा कोरड्या त्वचेच्या समस्येवर काकडीचं सेवन फायदेशीर आहे.

काकडीचं सेवन

काकडीमध्ये व्हिटॅमिन C, K आणि फायबर असते, ज्यामुळे त्वचा नितळ होते.

व्हिटॅमिन C, K आणि फायबर 

दुपारच्या वेळेत काकडीचं रोज सेवन केल्याने  पचन सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो.

 पचन सुधारतं

