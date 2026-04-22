दह्यात मीठ घालावे की साखर?

Health

22 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

दही

उन्हाळ्यात प्रत्येक घरात दही खाणे हा दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनतो.

Picture Credit: Pinterest

सांगा पाहू

पण, लोकांना प्रश्न पडतो की, दही मिठासोबत खाणे चांगले की साखरेसोबत?

Picture Credit: Pinterest

फायदे

असे पाहिला गेले तर दोघांचेही आपापले फायदे आहेत आणि...

Picture Credit: Pinterest

काय अधिक चांगले हे आरोग्यावर, गरजांवर आणि हवामानाच्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे.

हवामानाच्या परिस्थितीवर अवलंबून

Picture Credit: Pinterest

मीठ घातलेले दही शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन राखण्यास मदत करते.

इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन

Picture Credit: Pinterest

गोड दही शरीराला त्वरित ऊर्जा देण्याचे काम करते.

गोड दही

\Picture Credit: Pinterest

दह्यामध्ये काळे मीठ किंवा सैंधव मीठ घातल्याने पचनक्रिया सुधारते.

पचनक्रिया

\Picture Credit: Pinterest

गॅस व अपचनासारख्या समस्या कमी होतात.

अपचन

\Picture Credit: Pinterest

दह्यामध्ये साखर घातल्याने ग्लुकोजचे प्रमाण वाढते, थकवा लवकर दूर होण्यास मदत होते.

ग्लुकोजचे प्रमाण 

\Picture Credit: Pinterest

तुम्ही बाहेर काम करत असाल, तर मीठ घातलेले दही अधिक फायदेशीर ठरते.

अधिक फायदेशीर 

\Picture Credit: Pinterest

जर तुम्हाला त्वरित ऊर्जेची गरज असेल तर हलके गोड केलेले दही हा एक चांगला पर्याय आहे.

ऊर्जेची गरज

\Picture Credit: Pinterest

डीप फ्रीझरचे तापमान किती ठेवावे?

पुढे वाचा