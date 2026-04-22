उन्हाळ्यात प्रत्येक घरात दही खाणे हा दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनतो.
पण, लोकांना प्रश्न पडतो की, दही मिठासोबत खाणे चांगले की साखरेसोबत?
असे पाहिला गेले तर दोघांचेही आपापले फायदे आहेत आणि...
काय अधिक चांगले हे आरोग्यावर, गरजांवर आणि हवामानाच्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे.
मीठ घातलेले दही शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन राखण्यास मदत करते.
गोड दही शरीराला त्वरित ऊर्जा देण्याचे काम करते.
दह्यामध्ये काळे मीठ किंवा सैंधव मीठ घातल्याने पचनक्रिया सुधारते.
गॅस व अपचनासारख्या समस्या कमी होतात.
दह्यामध्ये साखर घातल्याने ग्लुकोजचे प्रमाण वाढते, थकवा लवकर दूर होण्यास मदत होते.
तुम्ही बाहेर काम करत असाल, तर मीठ घातलेले दही अधिक फायदेशीर ठरते.
जर तुम्हाला त्वरित ऊर्जेची गरज असेल तर हलके गोड केलेले दही हा एक चांगला पर्याय आहे.
